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Смоляков Арсений Григор.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смоляков Арсений Григор.
Фамилия
Смоляков
Имя
Арсений
Отчество
Григор.
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Ярославль
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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