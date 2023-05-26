Пехтерев Петр Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПехтерев Петр Алексеев.

Пехтерев Петр Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пехтерев Петр Алексеев.
Фамилия
Пехтерев
Имя
Петр
Отчество
Алексеев.
Сословие
мещане
Адрес
Норское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.