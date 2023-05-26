Пастухов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастухов Николай Семенович

Пастухов Николай Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пастухов Николай Семенович
Фамилия
Пастухов
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.