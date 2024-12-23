Михайлов Павел Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Павел Васильев.

Михайлов Павел Васильев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Михайлов Павел Васильев.
Фамилия
Михайлов
Имя
Павел
Отчество
Васильев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Суринской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.