Мазин Михаил Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазин Михаил Алексеев.

Мазин Михаил Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мазин Михаил Алексеев.
Фамилия
Мазин
Имя
Михаил
Отчество
Алексеев.
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.