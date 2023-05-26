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Королев Петр Евграф.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Королев Петр Евграф.
Фамилия
Королев
Имя
Петр
Отчество
Евграф.
Занятие
запасн. ниж. чин
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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