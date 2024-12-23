Юдин Федор Тиронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Федор Тиронович

Юдин Федор Тиронович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юдин Федор Тиронович
Фамилия
Юдин
Имя
Федор
Отчество
Тиронович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Торговцева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.