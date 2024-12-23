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Цветков Николай Никанирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цветков Николай Никанирович
Фамилия
Цветков
Имя
Николай
Отчество
Никанирович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Рослякова
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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