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Сотсков Василий Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сотсков Василий Степанович
Фамилия
Сотсков
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Тимошина
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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