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Сергеев Алексей Астафьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергеев Алексей Астафьевич
Фамилия
Сергеев
Имя
Алексей
Отчество
Астафьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Рослякова
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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