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Прохватовы Иван Степановичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прохватовы Иван Степановичи
Фамилия
Прохватовы
Имя
Иван
Отчество
Степановичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Ярцева
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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