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Пустяков Степан Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пустяков Степан Иванович
Фамилия
Пустяков
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Голенищева
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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