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Овчинниковы Димитрий Аполлинариевичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Овчинниковы Димитрий Аполлинариевичи
Фамилия
Овчинниковы
Имя
Димитрий
Отчество
Аполлинариевичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Никулкина
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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