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Мансветов Иоанн Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мансветов Иоанн Николаевич
Фамилия
Мансветов
Имя
Иоанн
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Никольскаго Салтыковых
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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