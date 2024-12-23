Лунин Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунин Константин Николаевич

Лунин Константин Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лунин Константин Николаевич
Фамилия
Лунин
Имя
Константин
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Тимошина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.