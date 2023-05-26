Кашин Егор Григор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Егор Григор.

Кашин Егор Григор.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кашин Егор Григор.
Фамилия
Кашин
Имя
Егор
Отчество
Григор.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Гашков
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.