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Куландин Александр Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куландин Александр Филиппович
Фамилия
Куландин
Имя
Александр
Отчество
Филиппович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Мужева
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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