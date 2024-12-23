Капитонов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитонов Сергей Иванович

Капитонов Сергей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Капитонов Сергей Иванович
Фамилия
Капитонов
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Кагаева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.