Кувшинов Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинов Дмитрий Семенович

Кувшинов Дмитрий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кувшинов Дмитрий Семенович
Фамилия
Кувшинов
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Ананьина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.