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Коровкин Иван Александ.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коровкин Иван Александ.
Фамилия
Коровкин
Имя
Иван
Отчество
Александ.
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославль
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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