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Ельцов Иван Васильев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ельцов Иван Васильев.
Фамилия
Ельцов
Имя
Иван
Отчество
Васильев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Кагаева
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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