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Герасимов Сергей Гер.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Герасимов Сергей Гер.
Фамилия
Герасимов
Имя
Сергей
Отчество
Гер.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Торговцева
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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