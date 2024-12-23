Буров Петр Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Петр Игнат.

Буров Петр Игнат.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Буров Петр Игнат.
Фамилия
Буров
Имя
Петр
Отчество
Игнат.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Федоровской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.