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Амбаров Василий Сергеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Амбаров Василий Сергеев.
Фамилия
Амбаров
Имя
Василий
Отчество
Сергеев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Мужева
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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