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Шишкин Давид Конст.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шишкин Давид Конст.
Фамилия
Шишкин
Имя
Давид
Отчество
Конст.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Белягина
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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