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Селуянов Михаил Павлов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селуянов Михаил Павлов.
Фамилия
Селуянов
Имя
Михаил
Отчество
Павлов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, с Курбы
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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