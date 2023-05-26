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Середняковы Алексей Николаев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Середняковы Алексей Николаев.
Фамилия
Середняковы
Имя
Алексей
Отчество
Николаев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Ивановскаго перевоза
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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