Слепышев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепышев Николай Алексеевич

Слепышев Николай Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Слепышев Николай Алексеевич
Фамилия
Слепышев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.