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Салов Андрей Герасимов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Салов Андрей Герасимов.
Фамилия
Салов
Имя
Андрей
Отчество
Герасимов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Старова
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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