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Сабанеев Николай Павлов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сабанеев Николай Павлов.
Фамилия
Сабанеев
Имя
Николай
Отчество
Павлов.
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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