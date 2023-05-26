Рыбин Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбин Алексей Антонович

Рыбин Алексей Антонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыбин Алексей Антонович
Фамилия
Рыбин
Имя
Алексей
Отчество
Антонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Плотинок
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.