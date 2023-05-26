Новиков Григорий Ефимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Григорий Ефимов.

Новиков Григорий Ефимов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Григорий Ефимов.
Фамилия
Новиков
Имя
Григорий
Отчество
Ефимов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Кузьмодемьянскаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.