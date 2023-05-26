Новиков Федор Афанас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Федор Афанас.

Новиков Федор Афанас.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Федор Афанас.
Фамилия
Новиков
Имя
Федор
Отчество
Афанас.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Фоминской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.