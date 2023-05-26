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Новиков Дмитрий Павл.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Дмитрий Павл.
Фамилия
Новиков
Имя
Дмитрий
Отчество
Павл.
Занятие
московск. цеховой
Адрес
Московская губерния, Москва
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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