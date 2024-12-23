Новиков Васил. Евг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Васил. Евг.

Новиков Васил. Евг.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Васил. Евг.
Фамилия
Новиков
Имя
Васил.
Отчество
Евг.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Дряхлова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.