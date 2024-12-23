Махов Герман Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахов Герман Игнат.

Махов Герман Игнат.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Махов Герман Игнат.
Фамилия
Махов
Имя
Герман
Отчество
Игнат.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Воробьева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.