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Маховы Флегонт Петровичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маховы Флегонт Петровичи
Фамилия
Маховы
Имя
Флегонт
Отчество
Петровичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Леонтьевской
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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