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Миронычев Григор. Федор.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Миронычев Григор. Федор.
Фамилия
Миронычев
Имя
Григор.
Отчество
Федор.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Починок
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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