Лопатин Виктор Венидиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатин Виктор Венидиктович

Лопатин Виктор Венидиктович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лопатин Виктор Венидиктович
Фамилия
Лопатин
Имя
Виктор
Отчество
Венидиктович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Саловорова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.