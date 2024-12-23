Крылов Михаил Гордеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Михаил Гордеев.

Крылов Михаил Гордеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крылов Михаил Гордеев.
Фамилия
Крылов
Имя
Михаил
Отчество
Гордеев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Кочегина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.