Казанцев Евдоким Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Евдоким Кузьм.

Казанцев Евдоким Кузьм.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Казанцев Евдоким Кузьм.
Фамилия
Казанцев
Имя
Евдоким
Отчество
Кузьм.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Кузьмод.
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.