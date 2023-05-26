Калинин Демьян Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Демьян Константинович

Калинин Демьян Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Калинин Демьян Константинович
Фамилия
Калинин
Имя
Демьян
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Кузьмодемьянскаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.