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Косаткин Иван Семенов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Косаткин Иван Семенов.
Фамилия
Косаткин
Имя
Иван
Отчество
Семенов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Лаптева
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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