Кропин Иван Александр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропин Иван Александр.

Кропин Иван Александр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кропин Иван Александр.
Фамилия
Кропин
Имя
Иван
Отчество
Александр.
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Ярославль
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.