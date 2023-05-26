Ветров Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетров Сергей Иванович

Ветров Сергей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ветров Сергей Иванович
Фамилия
Ветров
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Погорелок
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.