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Белов Тимофей Лукьян.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белов Тимофей Лукьян.
Фамилия
Белов
Имя
Тимофей
Отчество
Лукьян.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Ширинья
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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