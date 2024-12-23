Балабанов Иван Влас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабанов Иван Влас.

Балабанов Иван Влас.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балабанов Иван Влас.
Фамилия
Балабанов
Имя
Иван
Отчество
Влас.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Девятова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.