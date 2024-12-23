Бачилов Петр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБачилов Петр Алексеев

Бачилов Петр Алексеев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бачилов Петр Алексеев
Фамилия
Бачилов
Имя
Петр
Отчество
Алексеев
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Юрина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.