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Балаев Иван Илларионов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балаев Иван Илларионов.
Фамилия
Балаев
Имя
Иван
Отчество
Илларионов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Воронина
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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