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Шишонков Алексей Кузьм.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шишонков Алексей Кузьм.
Фамилия
Шишонков
Имя
Алексей
Отчество
Кузьм.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Карабихи
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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